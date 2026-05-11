Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dall’11 al 15 maggio 2026 | Video Mediaset

Lunedì 11 maggio 2026, Ada Alberti è tornata nel programma televisivo Mattino 5 per presentare l’oroscopo della settimana. Nel corso della puntata ha condiviso le previsioni per ogni segno zodiacale, aggiornando gli spettatori sugli aspetti più rilevanti dei prossimi giorni fino al 15 maggio. La sua presenza nel programma ha segnato l’inizio di una nuova settimana dedicata alle influenze astrali.

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