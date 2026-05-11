Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dall’11 al 15 maggio 2026 | Video Mediaset
Lunedì 11 maggio 2026, Ada Alberti è tornata nel programma televisivo Mattino 5 per presentare l’oroscopo della settimana. Nel corso della puntata ha condiviso le previsioni per ogni segno zodiacale, aggiornando gli spettatori sugli aspetti più rilevanti dei prossimi giorni fino al 15 maggio. La sua presenza nel programma ha segnato l’inizio di una nuova settimana dedicata alle influenze astrali.
Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 11 maggio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Superguidatv.it
Simon & The Stars: l'Oroscopo del 2026 - La volta buona 31/12/2025
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