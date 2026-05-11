Ad Arezzo quasi diecimila auto usate con profili di rischio Chi compra spesso non lo sa
Arezzo si trova di fronte a circa diecimila vetture usate considerate a rischio, molte delle quali vengono acquistate senza conoscere i dettagli della loro storia. Un’indagine rivela che l’80% degli italiani che ha consultato un report con le segnalazioni di danni e incidenti di un’auto usata non ne era a conoscenza prima del controllo. Questa situazione evidenzia come l’assenza di informazioni possa influenzare le scelte dei consumatori nel mercato dell’usato.
Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non esserne stato a conoscenza prima di aver effettuato il controllo targa. Lo rivela una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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