Ad Arezzo quasi diecimila auto usate con profili di rischio Chi compra spesso non lo sa

Arezzo si trova di fronte a circa diecimila vetture usate considerate a rischio, molte delle quali vengono acquistate senza conoscere i dettagli della loro storia. Un’indagine rivela che l’80% degli italiani che ha consultato un report con le segnalazioni di danni e incidenti di un’auto usata non ne era a conoscenza prima del controllo. Questa situazione evidenzia come l’assenza di informazioni possa influenzare le scelte dei consumatori nel mercato dell’usato.

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