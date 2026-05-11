Acque contaminate in Campania chiesto un piano urgente per allacciare le case alla rete pubblica

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco idrografico del fiume Sarno ha richiesto un intervento immediato per collegare le abitazioni alla rete pubblica di acqua e fognature. La richiesta riguarda le zone interessate da contaminazioni delle acque sotterranee da parte di composti cancerogeni. L’obiettivo è garantire un accesso sicuro all’acqua potabile e ridurre i rischi legati alla presenza di sostanze nocive. La richiesta è stata presentata in seguito alle analisi che hanno evidenziato la presenza di inquinanti.

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A proposito del caso delle acque sotterranee contaminate da composti cancerogeni, il Parco idrografico del fiume Sarno chiede un piano straordinario di allacci alla rete idrica e fognaria. La proposta arriva dopo i dati emersi dallo studio dell’Università Federico II di Napoli e dalle rilevazioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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