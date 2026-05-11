Acque contaminate in Campania chiesto un piano urgente per allacciare le case alla rete pubblica
Il Parco idrografico del fiume Sarno ha richiesto un intervento immediato per collegare le abitazioni alla rete pubblica di acqua e fognature. La richiesta riguarda le zone interessate da contaminazioni delle acque sotterranee da parte di composti cancerogeni. L’obiettivo è garantire un accesso sicuro all’acqua potabile e ridurre i rischi legati alla presenza di sostanze nocive. La richiesta è stata presentata in seguito alle analisi che hanno evidenziato la presenza di inquinanti.
A proposito del caso delle acque sotterranee contaminate da composti cancerogeni, il Parco idrografico del fiume Sarno chiede un piano straordinario di allacci alla rete idrica e fognaria. La proposta arriva dopo i dati emersi dallo studio dell’Università Federico II di Napoli e dalle rilevazioni.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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