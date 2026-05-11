Acquario di Genova e Arpal per raccontare Il mare visto dalla spiaggia

Gli Amici dell’Acquario a partire da mercoledì 13 maggio avviano il nuovo ciclo di Mercoledì Scienza - “Di Mercoledì in Mercoledì verso l’Ocean Day” - che accompagnerà il pubblico fino al 10 giugno per concludere l’attività culturale, prima della pausa estiva, celebrando la Giornata Mondiale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Ci siamo presi una giornata di ferie e siamo venuti 4 giorni al mare, visto che di smettere di lavorare non se ne parla, e ci eravamo ripromessi che una volta in pensione avremmo dedicato del tempo a noi, oggi siamo venuti all'acquario di Genova. Veramente s x.com

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