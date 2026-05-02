Il mare in tempesta visto dalla Sciaia | uno spettacolo offerto dalla natura

Primo maggio con vento e mare mosso ma i Brindisini si sono goduti lo spettacolo. La foto è stata scattata da Teodoro Savina in località Sciaia, sul litorale nord di Brindisi. ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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