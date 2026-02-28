L' associazione che tutela mare e spiaggia a sostegno di Riccione Capitale del Mare

Un’associazione che si occupa di tutela del mare e delle spiagge sostiene la candidatura di Riccione come Capitale italiana del Mare. La città promuove un progetto chiamato “RIC26: un tuffo nel sogno” che mira a rafforzare il legame tra passato e futuro, unendo aspetti culturali e ambientali. La proposta include anche iniziative di partecipazione civica e attenzione alla sostenibilità.

Nel percorso di candidatura "RIC26: un tuffo nel sogno. Riccione Capitale italiana del Mare", la città di Riccione consolida una visione di respiro europeo, capace di intrecciare memoria storica e innovazione, cultura e sostenibilità, tutela ambientale e partecipazione civica. Un cammino fondato.