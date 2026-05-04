Dopo sedici giorni di silenzio, i comitati per l’acqua pubblica tornano a manifestare in piazza. Il 7 maggio alle 16:00 si riuniranno davanti al Consiglio comunale per chiedere attenzione sulla gestione dell’acqua a Napoli. La protesta si svolge con l’obiettivo di sottolineare che “l’acqua di Napoli non si tocca” e si svolge in risposta al mancato intervento delle autorità locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Di nuovo in piazza, perché “l’acqua di Napoli non si tocca”. Il 7 maggio (ore 16:00), i comitati per l’acqua pubblica manifesteranno davanti al Consiglio comunale. A quell’ora, nella Sala Nugnes del Palazzo di via Verdi è previsto il Consiglio di distretto Napoli Città dell’ Ente idrico campano. Una nuova protesta, dopo quella di due settimane fa. “ La mobilitazione si rende necessaria – spiega una nota del Coordinamento campano dei comitati per l’Acqua Pubblica e del Comitato Acqua Pubblica Napoli – a seguito del totale silenzio istituzionale da parte del Sindaco Gaetano Manfredi “. Secondo gli attivisti infatti,...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Abc Napoli, nuovo sit-in dei comitati dopo 16 giorni: “A causa del totale silenzio di Manfredi”

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