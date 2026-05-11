Acqua e irrigazione Confai Bergamo | cresce la preoccupazione per la disponibilità idrica

In Lombardia, la disponibilità di acqua per l’irrigazione sta diventando un problema sempre più urgente. Le recenti precipitazioni sono state insufficienti per coprire le esigenze agricole, e le riserve idriche stanno diminuendo rapidamente. Le aziende agricole e le associazioni di categoria sono in allerta, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi per gestire la scarsità di risorse idriche.

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