Acqua e irrigazione Confai Bergamo | cresce la preoccupazione per la disponibilità idrica
In Lombardia, la disponibilità di acqua per l’irrigazione sta diventando un problema sempre più urgente. Le recenti precipitazioni sono state insufficienti per coprire le esigenze agricole, e le riserve idriche stanno diminuendo rapidamente. Le aziende agricole e le associazioni di categoria sono in allerta, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi per gestire la scarsità di risorse idriche.
“La situazione idrica che si sta delineando in Lombardia desta una crescente preoccupazione nel mondo agricolo e agromeccanico, soprattutto in vista delle esigenze irrigue delle prossime settimane”: lo afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, commentando le recenti analisi sulla disponibilità d’acqua nel Nord Italia e il confronto avviato a livello regionale con i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche. Secondo Confai Bergamo, il quadro attuale richiede un approccio particolarmente prudente. Le scarse precipitazioni registrate durante il periodo invernale e la ridotta disponibilità di riserve rischiano infatti di riflettersi sulla capacità di garantire continuità alla stagione irrigua, proprio in un momento in cui le colture iniziano a richiedere quantitativi crescenti di acqua.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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