Confai Bergamo | sabato 28 febbraio la 91ª assemblea annuale

Si terrà sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che riunirà imprese agricole e agromeccaniche, operatori del settore e rappresentanti istituzionali per un confronto sulle principali trasformazioni che stanno interessando il sistema agricolo. “L’assemblea di quest’anno – osserva il presidente Leonardo Bolis – cade in una fase particolarmente delicata per il settore primario, chiamato a misurarsi con cambiamenti profondi che riguardano tanto il contesto economico quanto il quadro delle politiche europee”. Un riferimento diretto va al dibattito in corso sulla futura Politica agricola comune, che apre interrogativi rilevanti sulle risorse disponibili e sugli strumenti di intervento. “Di fronte a una Pac destinata a essere più selettiva – prosegue Bolis – sarà centrale la capacità delle imprese di rafforzare la propria competitività, investendo in organizzazione e qualità dei processi produttivi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Piano annuale dei flussi di cassa: indicazioni MIM e scadenza 28 febbraio. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ricordato alle scuole di inviare il Piano annuale dei flussi di cassa entro il 28 febbraio.