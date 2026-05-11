Accordo raggiunto lascia il suo club | bomber ‘arabo’ per la Juventus

Un attaccante di origini arabe ha deciso di lasciare il suo attuale club e si trasferirà alla Juventus. La notizia è arrivata dopo una serie di prestazioni in calo, che hanno portato a discussioni sulla sua presenza in campo. L’accordo tra il giocatore e il nuovo team è stato definito nelle ultime ore, senza dettagli sui termini economici. La sua partenza rappresenta un cambiamento importante per entrambe le squadre coinvolte.

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di Alessio Lento Quando un attaccante comincia a sparire dalle partite, prima ancora che dai tabellini, qualcosa si rompe quasi sempre. Non basta allenarsi bene, non basta il nome sulla maglia o il contratto pesante firmato pochi mesi prima. Nel calcio succede in fretta: cambi continente pensando di dominare e ti ritrovi invece fuori ritmo, fuori gerarchie, quasi fuori dal giro. Da settimane attorno alla sua situazione si respirava una certa tensione. Pochi minuti, prestazioni opache, qualche esclusione che ha fatto rumore soprattutto in Uruguay, dove il tema è diventato inevitabilmente politico anche per la nazionale. Secondo El Observador,...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Accordo raggiunto, lascia il suo club: bomber ‘arabo’ per la Juventus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Robeisy Ramirez lascia la Top Rank: ha raggiunto il suo limite?Il percorso sportivo di robeisy ramírez si sta definendo in una fase decisiva: la disponibilità sul mercato come atleta svincolato da un accordo... Tudor Tottenham, l’ex Juve lascia gli Spurs con effetto immediato! Raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale: i dettaglidi Redazione JuventusNews24Tudor Tottenham, le strade del tecnico croato e del club inglese si separano ufficialmente dopo una parte di stagione... Argomenti più discussi: Medio Oriente: nuovo piano Usa per la pace, Trump: 'Molto possibile un accordo'. Teheran: 'Parti della proposta inaccettabili'; Accordo raggiunto tra il Gruppo Fedrigoni e i sindacati: Buste paga più pesanti per i dipendenti; Delfin, accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e la madre sulla nuda proprietà del 12,5%; Da Hormuz libero al regime change: è il fallimento epocale di Trump.