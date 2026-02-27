Robeisy Ramirez ha lasciato la Top Rank, diventando un atleta svincolato dopo aver concluso il suo contratto pluriennale. La decisione segna un punto di svolta nella sua carriera e ora si trova libero di valutare nuove opportunità nel mondo del pugilato. La sua situazione contrattuale è attualmente aperta e senza accordi in corso.

Il percorso sportivo di robeisy ramírez si sta definendo in una fase decisiva: la disponibilità sul mercato come atleta svincolato da un accordo pluriennale impone una valutazione mirata tra potenziale di sviluppo, qualità del palmarès e reali opportunità competitive. Dopo una carriera olimpica di alto livello e una crescita continua nel professionismo, l’atleta affronta scelte che potrebbero ridefinire la sua dimensione nel panorama dei pesi piuma. Ramírez ha centrato due titoli olimpici nelle categorie 114½ e 123½ libbre, prima di esordire da professionista a 126 libbre. Questo passaggio, seppur di pochi chili, determina una diversa fascia di avversari, con corpi e dinamiche fisiche differenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Robeisy Ramirez lascia la Top Rank: ha raggiunto il suo limite?

