Robeisy Ramirez lascia la Top Rank | ha raggiunto il suo limite?
Robeisy Ramirez ha lasciato la Top Rank, diventando un atleta svincolato dopo aver concluso il suo contratto pluriennale. La decisione segna un punto di svolta nella sua carriera e ora si trova libero di valutare nuove opportunità nel mondo del pugilato. La sua situazione contrattuale è attualmente aperta e senza accordi in corso.
Il percorso sportivo di robeisy ramírez si sta definendo in una fase decisiva: la disponibilità sul mercato come atleta svincolato da un accordo pluriennale impone una valutazione mirata tra potenziale di sviluppo, qualità del palmarès e reali opportunità competitive. Dopo una carriera olimpica di alto livello e una crescita continua nel professionismo, l’atleta affronta scelte che potrebbero ridefinire la sua dimensione nel panorama dei pesi piuma. Ramírez ha centrato due titoli olimpici nelle categorie 114½ e 123½ libbre, prima di esordire da professionista a 126 libbre. Questo passaggio, seppur di pochi chili, determina una diversa fascia di avversari, con corpi e dinamiche fisiche differenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
