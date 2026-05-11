Accordo con Frattesi | tutto deciso sarà addio all’Inter

Da calciomercato.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di voci e trattative, è stato raggiunto l’accordo tra il centrocampista e la società nerazzurra. Il giocatore, nato nel 1999, lascerà l’Inter per trasferirsi in una delle tre principali squadre italiane: Juventus, Roma o Napoli. Questa sarà la sua ultima stagione con la maglia dell’Inter, che ufficialmente si prepara a cedere il calciatore. La decisione finale sulla destinazione dovrebbe essere annunciata a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Juve, Roma o Napoli? Ecco la probabile destinazione del classe ’99 La terza sarà anche l’ultima, l’ultima di Frattesi con la maglia dell’Inter. A fine stagione il classe ’99 e il club nerazzurro si diranno addio dopo tre stagioni vissute sulle montagne russe, con la terza che è stata senza dubbio la peggiore di tutte. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano conferma il divorzio imminente tra Frattesi e l’Inter: “C’è un accordo tra le parti”. Ma era ormai cosa nota: del resto l’ex Sassuolo stava per salutare già a gennaio scorso. Era tutto fatto per il suo passaggio al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto sui 3035 milioni di euro, con l’affare poi saltato a causa del no del Liverpool al prestito di Curtis Jones.🔗 Leggi su Calciomercato.it

accordo con frattesi tutto deciso sar224 addio all8217inter
© Calciomercato.it - “Accordo con Frattesi”: tutto deciso, sarà addio all’Inter
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Frattesi e l’addio all’Inter: accordo raggiunto per la cessione in estatedi Alberto PetrosilliFrattesi è d’accordo con l’Inter per la partenza nel corso dell’estate: lo scenario e le squadre interessate al centrocampista...

Leggi anche: Frattesi rompe gli indugi: sarà addio all’Inter! Due club italiani pronti all’assalto

Argomenti più discussi: Romano anticipa il futuro di Davide Frattesi: Decisione presa di comune accordo con l'Inter; Romano: Frattesi-Inter, deciso l’addio di comune accordo. Ci sono club italiani e…; Frattesi e l’Inter sono d’accordo: in estate sarà separazione; Frattesi dal quasi addio a gennaio alla possibile estate giusta! L'Inter può approfittare...

accordo con frattesi tuttoFrattesi e l’Inter sono d’accordo: in estate sarà separazioneDopo esser già stato vicino alla cessione a gennaio, destinazione Nottingham, in estate sarà quasi sicuramente addio con l'Inter ... fcinternews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web