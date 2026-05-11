Dopo settimane di voci e trattative, è stato raggiunto l’accordo tra il centrocampista e la società nerazzurra. Il giocatore, nato nel 1999, lascerà l’Inter per trasferirsi in una delle tre principali squadre italiane: Juventus, Roma o Napoli. Questa sarà la sua ultima stagione con la maglia dell’Inter, che ufficialmente si prepara a cedere il calciatore. La decisione finale sulla destinazione dovrebbe essere annunciata a breve.

Juve, Roma o Napoli? Ecco la probabile destinazione del classe ’99 La terza sarà anche l’ultima, l’ultima di Frattesi con la maglia dell’Inter. A fine stagione il classe ’99 e il club nerazzurro si diranno addio dopo tre stagioni vissute sulle montagne russe, con la terza che è stata senza dubbio la peggiore di tutte. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano conferma il divorzio imminente tra Frattesi e l’Inter: “C’è un accordo tra le parti”. Ma era ormai cosa nota: del resto l’ex Sassuolo stava per salutare già a gennaio scorso. Era tutto fatto per il suo passaggio al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto sui 3035 milioni di euro, con l’affare poi saltato a causa del no del Liverpool al prestito di Curtis Jones.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Accordo con Frattesi”: tutto deciso, sarà addio all’Inter

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