Frattesi e l’addio all’Inter | accordo raggiunto per la cessione in estate

Il centrocampista ha raggiunto un accordo con la società nerazzurra per lasciare il club durante la prossima estate. È stato stabilito che si trasferirà in un’altra squadra nel corso della sessione estiva di mercato. Le trattative tra le parti sono state concluse, e ora si attendono le decisioni ufficiali sulle destinazioni possibili del giocatore. Il suo futuro sarà deciso nelle prossime settimane.

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di Alberto Petrosilli Frattesi è d’accordo con l’Inter per la partenza nel corso dell’estate: lo scenario e le squadre interessate al centrocampista. Le strade di Davide Frattesi e dell’ Inter sembrano destinate a separarsi definitivamente nella prossima sessione di mercato. Le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Romano confermano una rottura ormai insanabile tra il centrocampista e il progetto tecnico di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Frattesi e l’addio all’Inter: lo scenario. Il rapporto tra l’ex Sassuolo e il club non è mai decollato, neanche dopo il cambio in panchina che aveva inizialmente riacceso le speranze del giocatore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi e l’addio all’Inter: accordo raggiunto per la cessione in estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Frattesi Inter, Matteo Moretto annuncia l’addio definitivo in estate. Tutti i dettaglidi Lorenzo VezzaroFrattesi Inter, il centrocampista verso la Premier League o il ritorno in Serie A tra Roma e Napoli. Leggi anche: La Repubblica, accordo raggiunto per la cessione di Gedi al Gruppo Antenna Argomenti più discussi: Un anno fa ribaltava il Barça, oggi il suo mondo è capovolto: Frattesi sempre più lontano dall'Inter; Frattesi, il mondo capovolto: dal gol infarto al Barcellona all'addio dall'Inter. Cifre al ribasso e occhio a 3 club; Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione; Inter, addio Frattesi per il ‘colpo di un certo calibro’ a centrocampo: un nome su tutti.