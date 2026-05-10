Frattesi e l’addio all’Inter | accordo raggiunto per la cessione in estate
Il centrocampista ha raggiunto un accordo con la società nerazzurra per lasciare il club durante la prossima estate. È stato stabilito che si trasferirà in un’altra squadra nel corso della sessione estiva di mercato. Le trattative tra le parti sono state concluse, e ora si attendono le decisioni ufficiali sulle destinazioni possibili del giocatore. Il suo futuro sarà deciso nelle prossime settimane.
di Alberto Petrosilli Frattesi è d’accordo con l’Inter per la partenza nel corso dell’estate: lo scenario e le squadre interessate al centrocampista. Le strade di Davide Frattesi e dell’ Inter sembrano destinate a separarsi definitivamente nella prossima sessione di mercato. Le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Romano confermano una rottura ormai insanabile tra il centrocampista e il progetto tecnico di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Frattesi e l’addio all’Inter: lo scenario. Il rapporto tra l’ex Sassuolo e il club non è mai decollato, neanche dopo il cambio in panchina che aveva inizialmente riacceso le speranze del giocatore.🔗 Leggi su Internews24.com
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