Frattesi rompe gli indugi | sarà addio all’Inter! Due club italiani pronti all’assalto

Il centrocampista dei nerazzurri ha deciso di lasciare la squadra al termine della stagione. Due club italiani sono interessati a lui e pronti a fare un’offerta. La decisione arriva dopo che con l’allenatore non si è creata una sintonia. Al momento non ci sono dettagli sui termini del trasferimento o sui possibili accordi.

Il centrocampista dei nerazzurri tentato dall’addio a fine stagione. Con Chivu non è scoppiato il feeling: cosa accadrà al termine del campionato Era il sei maggio del 2025: Davide Frattesi decideva la semifinale di Champions League tra l’Inter e il Barcellona, con un gol pesantissimo: il settimo realizzato nella scorsa stagione. II centrocampista romano era uno dei punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi: l’ex tecnico interista puntava su di lui per risolvere le gare più difficili: utilizzandolo (il più delle volte) a gara in corso o dal primo minuto. In questa stagione, con Chivu in panchina, la situazione è cambiata. Frattesi, che sperava di trovare maggiore spazio, e di guadagnare terreno in vista dei Mondiali, è finito ai margini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Frattesi rompe gli indugi: sarà addio all’Inter! Due club italiani pronti all’assalto Juventus: Frattesi rompe gli indugiDavide Frattesi ha preso una decisione chiara sul suo futuro: niente Turchia, la sua priorità assoluta è la Juventus. Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio rompe gli indugi: Muharemovic obiettivo prioritario in difesa. E domenica…