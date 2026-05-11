Un uomo di 34 anni, originario di un paese del Nord Africa, è stato ferito con un coltello in via Gola a Milano poco dopo le 14.30 di oggi, lunedì 11 maggio. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono giudicate gravissime. La polizia sta conducendo le indagini per identificare l’autore dell’aggressione. Al momento non ci sono dettagli su eventuali motivazioni o circostanze che abbiano portato all’episodio.

Milano – Un t unisino di 34 anni è stato accoltellato in via Gola a Milano poco dopo le 14.30 di oggi, lunedì 11 maggio. L'uomo è stat o ferito al torace e a un orecchio ed è stato trasportato in elicottero in condizioni gravissime al Niguarda. Stando a una prima ricostruzione, il nordafricano sarebbe stato colpito all'interno del cortile dello stabile Aler al civico 23, anche se l'intervento di soccorso è stato effettuato in strada davanti al palazzo. Le indagini. In via Gola sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare l'accoltellatore, anche raccogliendo alcune testimonianze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellato in via Gola: 34enne gravissimo in ospedale

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