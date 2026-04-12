Violenza in città Accoltellato alla gola davanti a un bar

Un episodio di violenza si è verificato in città, dove un uomo è stato accoltellato alla gola davanti a un bar. La ferita, per fortuna, non ha causato conseguenze fatali. Dopo l’aggressione, l’autore ha tentato di allontanarsi senza essere individuato, ma il tentativo non è andato a buon fine. La polizia sta conducendo le indagini per identificare il responsabile.

Una ferita da arma da taglio alla gola che soltanto per caso non si è rivelata fatale e un tentativo fallito di far perdere le proprie tracce. Il tutto – ancora una volta – in pieno giorno, nei pressi di un bar nella zona della Piastra, periferia sud ovest della città. Nel torpore del primo pomeriggio urla, strepiti e, anche vista dalla finestra, una scena che ha portato chi vi ha assistito a chiedere l’immediato intervento della polizia. Quando gli agenti della Volante sono giunti hanno però trovato a terra un uomo insanguinato, mentre l’aggressore se l’era già data a gambe levate. Sul posto anche un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, indice di massima gravità nonché di pericolo per la vita del ferito, un giovane nigeriano subito trasportato in ospedale dove è stato poi appurato che il fendente non aveva cagionato lesioni serie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza in città. Accoltellato alla gola davanti a un bar Sangue a Favara: 43enne accoltellato alla gola davanti a un supermercato, preso l’aggressoreLa vittima, che nel 2017 aveva già subito un gravissimo agguato, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, i... Accoltellato alla gola davanti al supermercato, arrestato un 26enne di LicataIl giovane, ospite di una comunità, è accusato di avere ferito un 43enne durante una lite: all'origine ci sarebbe un litigio precedente avvenuto al... Aye Tokyaz & Ejegül Ovezova | Polis Kimliini Kullanan Bir Suç Makinesi