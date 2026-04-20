Ascoli 34enne accoltellato e ucciso | fermato l’aggressore

Ad Ascoli, ieri sera, un uomo di 34 anni è stato ferito da un colpo di arma bianca e ha perso la vita. Le forze dell’ordine hanno immediatamente fermato un uomo di 54 anni, accusato di aver commesso l’omicidio volontario. La vicenda si è svolta subito dopo un episodio di lite tra le due persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato a termine il fermo.

Ieri sera, ad Ascoli, un 34enne è stato accoltellato e ucciso dopo una lite. I carabinieri hanno fermato un uomo di 54 anni con l'accusa di omicidio volontario. Sono in corso le indagini sul movente Tragedia nella serata di ieri adAscoli Piceno, dove un uomo di 34 anni,Niko Tacconi,è stato accoltellato all’addome al culmine di una lite. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 19 all’interno di un appartamento in via Pergolesi, nel quartiere diPorta Cappuccina. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due uomini sarebbe degenerata rapidamente fino a quando uno dei presenti avrebbe impugnato uncoltello, colpendo la vittima con un fendente.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascoli, 34enne accoltellato e ucciso: fermato l’aggressore Notizie correlate Ascoli Piceno, 34enne accoltellato a morte: fermato 54enne per omicidio volontario(Adnkronos) – Tragedia ad Ascoli Piceno nella serata di ieri: un uomo di 34 anni, Niko Tacconi, è stato accoltellato all’addome al culmine di una... Leggi anche: Parrucchiere accoltellato e ucciso dopo una lite, un arresto ad Ascoli Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ascoli, uomo muore dopo accoltellamento, fermato aggressore; Ascoli Piceno, 34enne accoltellato a morte: fermato 54enne per omicidio volontario; Lite in casa finisce in tragedia ad Ascoli Piceno: 35enne muore accoltellato, fermato 55enne; Omicidio di Niko Tacconi: arrestato il 54enne Emanuele Bellini. Violenta discussione degenera ad Ascoli Piceno: 34enne accoltellato, arrestato un 54enneLite in casa tra due uomini ad Ascoli Piceno: un accoltellamento si trasforma in tragedia, vittima muore in ospedale e un 54enne viene fermato dai carabinieri. notizie.it Ascoli Piceno, 34enne accoltellato a morte: fermato un 54enne per omicidio volontarioPrima una violenta lite poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne poi arrestato qualche ora dopo per il delitto ... affaritaliani.it Prima una violenta lite, poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne poi arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno, nel quartiere di Borgo Solestà, intorno alle 19. I Carabinieri di Ascoli Piceno hanno arrestato nel - facebook.com facebook Prima una violenta lite poi la coltellata fatale all'addome a casa di un 54enne, arrestato qualche ora dopo per il delitto. È accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno. La vittima, Niko Tacconi, aveva 34 anni #ANSA x.com