Roberto Arduini | Ho perso 50 chili e nulla è cambiato In Italia abbiamo un problema col corpo degli altri

Roberto Arduini, conduttore radiofonico noto per il programma notturno, ha condiviso in un'intervista a Fanpage il suo percorso di perdita di peso. Dopo aver perso 50 chili, ha dichiarato che nulla è cambiato nella sua percezione e nel modo in cui gli altri lo vedono. Ha anche espresso un pensiero sull'atteggiamento della società italiana nei confronti del corpo degli altri.

Roberto Arduini, il conduttore de I Lunatici, racconta in un'intervista a Fanpage il suo percorso di dimagrimento, figlio di un'esperienza estrema: "Arrivato al peso forma dopo una vita mi sono reso conto che nulla era risolto". È il punto del suo libro, in cui sfata alcuni pregiudizi culturali difficili da estirpare: "Ho capito che sul corpo degli altri dobbiamo farci i cavoli nostri". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Juliana Moreira e la dieta andata male: “Dopo il parto ho perso 4 chili ma ne ho ripresi il doppio”Juliana Moreira ha raccontato che dopo il parto ha seguito una dieta iperproteica. Mario Adinolfi fa l’iniezione e la posta sui social per festeggiare: “Ho perso già 70 chili”Mario Adinolfi ha tagliato il traguardo dei settanta chili persi dal 3 maggio, ovvero la data in cui iniziò l'avventura all'Isola dei Famosi: "Devo...