Accoltellano un 22enne in corso Como a Milano e gli rubano 50 euro | chiesto il processo immediato per due 18enni

Due giovani di 18 anni, insieme a tre minorenni, sono accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un 22enne lo scorso ottobre in corso Como a Milano. La Procura ha avanzato la richiesta di processo immediato per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, coinvolti nell’aggressione che ha portato anche al furto di 50 euro.

La Procura di Milano ha chiesto il processo immediato per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due 18enni che, insieme a tre minorenni, lo scorso ottobre hanno rapinato e accoltellato un 22enne in zona corso Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it

