Accoglienza dei minori in comunità | in Umbria al via la revisione del regolamento regionale

In Umbria è iniziata la revisione del regolamento regionale dedicato all'accoglienza dei minori in comunità. La modifica interessa la normativa vigente e coinvolge le procedure di inserimento e gestione dei minori ospitati. La revisione è stata avviata con l’obiettivo di aggiornare le disposizioni attuali e di garantire un quadro normativo più chiaro e uniforme. La nuova versione del regolamento sarà sottoposta a consultazioni prima della sua approvazione definitiva.

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