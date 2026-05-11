Accoglienza dei minori in comunità | in Umbria al via la revisione del regolamento regionale
In Umbria è iniziata la revisione del regolamento regionale dedicato all'accoglienza dei minori in comunità. La modifica interessa la normativa vigente e coinvolge le procedure di inserimento e gestione dei minori ospitati. La revisione è stata avviata con l’obiettivo di aggiornare le disposizioni attuali e di garantire un quadro normativo più chiaro e uniforme. La nuova versione del regolamento sarà sottoposta a consultazioni prima della sua approvazione definitiva.
L'Umbria riscrive l'accoglienza dei minori in comunità attraverso la revisione del regolamento regionale n. 7 del 2017. "La Regione Umbria è impegnata a rispondere in modo sempre più puntuale alla complessità dei bisogni che i minori e le loro famiglie manifestano nella società attuale. A tal.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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