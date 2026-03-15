Ramadan la Presidente Proietti incontro la comunità islamica di Perugia | L' Umbria è terra di accoglienza

Stasera al Centro Islamico Culturale di Perugia, la Presidente Proietti ha incontrato la comunità islamica locale per condividere l’iftar, il pasto serale del Ramadan. L’evento ha visto la partecipazione di membri della comunità islamica di Perugia, che hanno preso parte a questa tradizione religiosa. La Presidente ha espresso il suo saluto e ha sottolineato il ruolo dell’Umbria come terra di accoglienza.

"Ringrazio il Centro Islamico Culturale di Perugia per l’invito e l’accoglienza: sono 10 anni che condividiamo questo momento potente che ci rimanda ai nostri valori più veri" "Questa sera, al Centro Islamico Culturale di Perugia, abbiamo condiviso l’iftar con la comunità islamica perugina. L’iftar è il momento in cui, durante il Ramadan, si interrompe il digiuno quotidiano, al tramonto": lo ha affermato via social la Presidente della Giunta regionale Stefania Proietti, che ha incontrato la comunità islamica in una giornata di festa e preghiera. Prima i datteri e l’acqua, come vuole la tradizione. Poi un momento di preghiera, raccolto e intenso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati La comunità egiziana dell'Umbria si rinnova: nuovo presidente e Iftar di Ramadan a PerugiaSi apre un nuovo capitolo per l’integrazione e la cooperazione culturale nel cuore dell’Umbria. Giugliano, la comunità islamica comincia il RamadanÈ partito ufficialmente il Ramadan, mese sacro per i musulmani, dedicato al digiuno, alla preghiera e alla riflessione spirituale dall’alba al... Contenuti utili per approfondire Presidente Proietti Proietti al Centro islamico Perugia: «La pace nasce da gesti fraterni». C’è il nuovo imamLa presidente Stefania Proietti sabato sera ha visitato il Centro islamico culturale di Perugia per partecipare al pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano del Ramadan, l’iftar, nell’ambito d ... umbria24.it Proietti al Centro Islamico Culturale di Perugia per l'iftar(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Sabato sera al Centro Islamico Culturale di Perugia, abbiamo condiviso l'Iftar con la comunità islamica perugina. L'Iftar è il momento in cui, durante il Ramadan, si interr ... msn.com