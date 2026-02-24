Nuovi alberi tra i villini e la riqualificazione del parco Rinasce il verde di Città Giardino

Nel quartiere di Città Giardino, i giardinieri stanno piantando nuovi alberi per ripristinare il verde, a causa della progressiva perdita di piante nel passato. La riqualificazione del parco coinvolge anche la sistemazione di panchine e percorsi pedonali, per rendere più vivibile l’area. Questa operazione mira a ridare colore e frescura alle zone più degradate del quartiere, che negli ultimi anni ha visto un evidente calo della vegetazione. La trasformazione continua con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici.

Giardinieri al lavoro nel cuore di Città Giardino, il quartiere storicamente connotato da villini e filari alberati che nel tempo ha subito una significativa riduzione del patrimonio verde. Tanto da alterarne la fisionomia originaria, quella di un luogo progettato con la natura come elemento centrale. Così, proprio per restituire Città Giardino alla visione dalla quale prende il nome, sono in corso interventi di riqualificazione del parco Caio Sicinio Belluto e incremento delle alberature. In particolare il ripristino dei filari storici ormai scomparsi. “Un lavoro di rinascita del verde”, così lo ha definito l’assessore municipale Matteo Zocchi, nato dalla collaborazione tra municipio e Campidoglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

