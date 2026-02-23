Accademia dello Sport 1976-2026 | 50 anni di cuore e solidarietà
L’Accademia dello Sport celebra i suoi 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla passione e alla solidarietà dei membri. La realtà bergamasca ha promosso numerose iniziative per sostenere giovani atleti e migliorare gli impianti sportivi locali. In questi anni, l’associazione ha coinvolto centinaia di persone, combinando sport e impegno sociale. La festa di compleanno si terrà con eventi aperti alla comunità, coinvolgendo anche le scuole della zona.
L’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Roberto Sottocornola – Granulati Zandobbio – Stone City. Roberto Rusconi – Habilita. Ezio Chiesa – IBS – Ca’ del Botto. Silvana Vitali – Inforgest-Fin. Gabriele Ghilardi – ING. Paolo Previtali – Italcar. Mirko Zanga – Itaflon. Roberto Bergomi – Italian Gasket. Danilo Arizzi – Itema. Cesare Rossi – Keropetrol. Lorenzo Bresciani – LB Group. Marco Amigoni – LIA. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietàL’Accademia dello Sport festeggia 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all'impegno di molti e alla passione per il movimento.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietà; Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietà; Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di cuore e solidarietà.
Accademia dello Sport verso i 50 anni: Vogliamo lasciare il segno con un progetto per le fragilità del territorioLe idee non mancano: dal sostegno alla realizzazione dell’ottava torre dell’ospedale di Bergamo a un torneo di tennis con montepremi da 15mila dollari Giovedì 11 dicembre si ritroveranno tutti, ... bergamonews.it
Gala dello Sport 2026 Città di Giaveno . Accademia Judo Giaveno presente. Alcuni scatti di questa bella ed emozionante serata . Momenti e ricordi che rimarranno sempre nei cuori dei nostri Torelli . Lo sport e tutti i sacrifici quotidiani alla fine sono sempre - facebook.com facebook