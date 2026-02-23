Accademia dello Sport 1976-2026 | 50 anni di cuore e solidarietà

L’Accademia dello Sport celebra i suoi 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie alla passione e alla solidarietà dei membri. La realtà bergamasca ha promosso numerose iniziative per sostenere giovani atleti e migliorare gli impianti sportivi locali. In questi anni, l’associazione ha coinvolto centinaia di persone, combinando sport e impegno sociale. La festa di compleanno si terrà con eventi aperti alla comunità, coinvolgendo anche le scuole della zona.