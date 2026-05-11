Un ensemble musicale italiano ha annunciato una tournée che si svolgerà dal 13 maggio al 5 giugno 2026, toccando diverse città europee. Le tappe previste includono Bruxelles, Edimburgo, Berlino, Vienna e Bucarest. La tournée si inserisce nel calendario delle attività dell'istituzione musicale e prevede esibizioni in varie location dei paesi coinvolti. La programmazione si concentra su concerti e spettacoli dal vivo, senza ulteriori dettagli sugli artisti o sul repertorio.

La tournée, in programma dal 13 al 24 maggio 2026, è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e farà tappa in alcune prestigiose sedi culturali europee: -17 maggio, ore 16.30, presso i Ladies Baths a Edimburgo nel Regno Unito; -15 maggio, ore 18.30, presso la Sala Verdi dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest; Pensata per viaggiare con agilità – scene e costumi sono contenuti in quattro trolley trasportati dagli artisti stessi – «Opera, Amore» è un’opera “tascabile” che racchiude oltre quattro secoli di melodramma italiano, da Monteverdi a Puccini, per raccontare la tradizione del belcanto a un pubblico nuovo, celebrando al tempo stesso il riconoscimento del canto lirico come patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Accademia del Maggio Musicale: tournée europea dal 13 maggio al 5 giugno 2026. Ecco in quali città

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