Quattro studenti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, parte del Maria Manetti Shrem Emerging Artists Program, sono saliti sul palco di Palazzo Vecchio. In sala dei Duecento hanno eseguito a cappella gli inni nazionali di Italia e Europa, portando davanti al pubblico le loro interpretazioni musicali. L’evento si è svolto il 5 maggio 2026, coinvolgendo i giovani artisti in una performance dal vivo.

Firenze, 5 maggio 2026 – Quattro allievi dell' Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, appartenenti al Maria Manetti Shrem Emerging Artists Program, sono intervenuti in sala dei Duecento eseguendo dal vivo, a cappella gli inni d'Italia e d'Europa. I giovani sono Aloisia de Nardis, Erica Cortese, Davide Sodini e Gonzalo Godoy Sepúlveda. Il progetto dell'Accademia ha per obiettivo l’alto perfezionamento professionale, l’avvio e il consolidamento di carriera dei cantanti lirici e dei maestri collaboratori. Impegnati nel costante raffinamento della loro arte, i giovani artisti uniscono la ricerca stilistica e interpretativa a un'intensa attività artistica, partecipando come solisti a opere e concerti del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e di altre prestigiose istituzioni musicali internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino a Palazzo Vecchio

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