Accadde oggi | 11 maggio dalle ceneri di Bisanzio a Costantinopoli

Il 11 maggio ricorda un episodio legato alla trasformazione di una città storica. Dopo il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, l’imperatore Costantino decise di stabilire una nuova capitale nell’area dell’antica Bisanzio, che prese il nome di Costantinopoli. La città divenne un centro di potere e cultura, mantenendo un ruolo strategico tra Europa e Asia. La data segna un momento importante nella storia di questa metropoli che, nel tempo, avrebbe attraversato numerosi cambiamenti.

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L’11 maggio 330 si tenne l’atto ufficiale di fondazione della città di Costantinopoli, l’affascinante e storica città scelta dall’imperatore Costantino per divenire la Nova Roma, o la Città d’Oro, seconda capitale dell’Impero. Costantinopoli nacque dalle ceneri dell’antica Bisanzio, la città greca che si trovava in un punto strategico del Ponto; una città devastata ai tempi dell’imperatore Gallieno, finché Costantino decise di riportarla a nuova vita, cambiandole nome e ampliandola così tanto che la sua superficie passò da 200 a 700 ettari, con la costruzione di nuove mura, di un nuovo porto nel Corno d’Oro, e di un nuovo centro cittadino, degno di una capitale, con un nuovo impianto urbano e con la creazione di nuovi edifici, templi, strutture pubbliche atti a fare della città la nuova Roma.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 11 maggio, dalle ceneri di Bisanzio a Costantinopoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Lunedì 11 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Accadde oggi: 11 marzo, la prima partita di calcio della JuventusEsattamente 126 anni, l’11 marzo 1990, la Juventus giocò la sua prima partita ufficiale. Argomenti più discussi: Almanacco | Lunedì 11 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; L'oroscopo di lunedì 11 maggio 2026: le stelle sotto la Torre; Almanacco 6 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Oroscopo di oggi 11 maggio 2026: le previsioni segno per segno.