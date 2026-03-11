Il 11 marzo di 126 anni fa, la Juventus scese in campo per la sua prima partita ufficiale, nel derby di Torino contro il Torino. La sfida si concluse con una sconfitta per 0-1, grazie a un gol di Calongo. Da allora, quella data è ricordata come l'inizio di una lunga storia nel calcio italiano.

Esattamente 126 anni, l’11 marzo 1990, la Juventus giocò la sua prima partita ufficiale. Era il campionato federale 1899-1900 e la squadra ospitava, sul campo di Piazza d’Armi, il Football Club Torinese. I colori sociali erano ancora il nero e il rosa.Era il fine settimana in cui andò in scena la prima giornata delle eliminatorie del campionato e i rosaneri, oggi bianconeri, seppure in casa, persero per 0-1 quello storico primo derby con il gol di Calongo. In seguito, la squadra venne eliminata nelle qualificazioni regionali, ma nel frattempo conquistò per la prima volta la Coppa del Ministero della Pubblica Istruzione, come sarebbe accaduto anche nei due anni successivi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 11 marzo, la prima partita di calcio della Juventus

