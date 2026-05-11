Acca Larentia prosciolti per saluti romani I pm di Roma impugnano sentenza

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha annunciato di aver presentato ricorso contro la sentenza che il 20 febbraio ha prosciolto 29 persone coinvolte nell’indagine sui saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi in via Acca Larentia, avvenuti il 7 gennaio 2024. La decisione arriva dopo che il giudice ha stabilito l’assenza di responsabilità per gli indagati. La procura ha deciso di impugnare la sentenza.

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La procura di Roma ha deciso di impugnare la sentenza con cui il gup lo scorso 20 febbraio ha prosciolto 29 persone indagate nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larentia del 7 gennaio 2024. Nell’inchiesta, per la cronaca, i pm hanno contestato la.🔗 Leggi su Romatoday.it

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