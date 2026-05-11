Acca Larentia prosciolti per saluti romani I pm di Roma impugnano sentenza

La procura di Roma ha annunciato di aver presentato ricorso contro la sentenza che il 20 febbraio ha prosciolto 29 persone coinvolte nell’indagine sui saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi in via Acca Larentia, avvenuti il 7 gennaio 2024. La decisione arriva dopo che il giudice ha stabilito l’assenza di responsabilità per gli indagati. La procura ha deciso di impugnare la sentenza.

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