Acca Larentia tutti prosciolti per i saluti romani La Procura impugna la sentenza | È apologia
La Procura di Roma ha deciso di impugnare in appello la sentenza che ha prosciolto 29 persone, quasi tutte appartenenti a un movimento di estrema destra, accusate di aver fatto il saluto romano durante una commemorazione in una data di inizio gennaio. La decisione arriva dopo il verdetto di primo grado, che aveva escluso responsabilità penali per i partecipanti. La procura ritiene che i gesti costituiscano un atto di apologia.
La Procura di Roma ha presentato ricorso in appello contro il proscioglimento in primo grado di 29 persone, quasi tutte appartenenti a CasaPound, che il 7 gennaio 2024 fecero il saluto romano nel corso della commemorazione per Acca Larentia.Il proscioglimentoI pubblici ministeri hanno impugnato.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Saluti romani ad Acca Larentia: prosciolti militanti di CasaPoundAGI - Il gup di Roma ha prosciolto una trentina di militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e il portavoce delle 'tartarughe' Luca Marsella,...
Acca Larenzia, prosciolti per saluti romani ma i pm impugnano la sentenzaLa procura di Roma ha impugnato la sentenza con cui il gup lo scorso 20 febbraio ha prosciolto 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound,...