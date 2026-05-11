Acca Larentia tutti prosciolti per i saluti romani La Procura impugna la sentenza | È apologia

La Procura di Roma ha deciso di impugnare in appello la sentenza che ha prosciolto 29 persone, quasi tutte appartenenti a un movimento di estrema destra, accusate di aver fatto il saluto romano durante una commemorazione in una data di inizio gennaio. La decisione arriva dopo il verdetto di primo grado, che aveva escluso responsabilità penali per i partecipanti. La procura ritiene che i gesti costituiscano un atto di apologia.

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