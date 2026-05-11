Abruzzo allarme usato | 35.600 auto potrebbero avere problemi nascosti

In Abruzzo, sono circa 35.600 le auto usate potenzialmente soggette a problemi nascosti, tra cui danni strutturali. La questione riguarda i veicoli che potrebbero aver subito danni non dichiarati o riparazioni non ufficiali. Le province della regione mostrano differenze nel numero di veicoli a rischio, con alcune zone che registrano concentrazioni più elevate di auto potenzialmente problematiche. La situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla sicurezza dei mezzi in circolazione.

? Domande chiave Come possono migliaia di auto nascondere danni strutturali ai proprietari?. Quali province abruzzesi registrano il maggior numero di veicoli rischiosi?. Perché l'80% degli acquirenti non scopre i problemi prima del pagamento?. Quanto può costare un acquisto basato su chilometraggi falsificati?.? In Breve Chieti registra 10.200 auto problematiche, con 7.500 veicoli che hanno subito danni documentati.. Teramo e L'Aquila contano oltre 8.000 mezzi potenzialmente rischiosi per i consumatori.. Il 36% delle auto usate vendute in Abruzzo nel 2025 ha subito sinistri.. Marco Arban di CARFAX consiglia il controllo targa per evitare danni strutturali occulti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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