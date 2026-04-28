Oristano allarme usato | 4.600 auto vendute con rischi nascosti

A Oristano, nel 2025 sono state vendute circa 4.600 auto usate, molte delle quali presentano rischi nascosti legati a incidenti precedenti o a chilometri falsificati. Le autorità hanno segnalato che alcuni veicoli sono stati venduti senza una corretta verifica delle condizioni reali, sollevando preoccupazioni tra i consumatori e le associazioni di tutela. La situazione ha portato all'apertura di indagini e controlli sulle pratiche commerciali nel settore delle auto usate.

? Cosa sapere Oristano, 4.600 auto usate vendute nel 2025 con incidenti pregressi o chilometri alterati.. In Sardegna il 49% dei veicoli scambiati presenta criticità strutturali o documentali.. Oltre 4.600 veicoli con problemi nascosti sono stati venduti nella provincia di Oristano nel corso del 2025, secondo i dati emersi dall’analisi specialistica di Carfax sul mercato dell’usato. Le strade della provincia oristanese nascondono insidie che molti acquirenti ignorano al momento del contratto. Nel corso dell’intero anno scorso, il numero di auto usate scambiate con almeno un fattore di rischio — tra incidenti pregressi, danni documentati, chilometraggi alterati o storie di importazione poco chiare — ha raggiunto la quota di 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano, allarme usato: 4.600 auto vendute con rischi nascosti Notizie correlate Leggi anche: Sassari travolge la Sardegna: 14.800 auto usate con rischi nascosti Asse Italia-Polonia, così venivano vendute auto di lusso con frodi bancarieÈ di 9 soggetti denunciati e 18 autovetture di lusso recuperate il bilancio di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Procura della...