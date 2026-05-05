In Abruzzo vendute oltre 35 mila auto usate danneggiate e a rischio nel 2025
In Abruzzo, nel 2025, si stima che siano state vendute più di 35.000 auto usate che presentano danni o rischi per la sicurezza. Il dato emerge da un report di Carfax, azienda specializzata nelle informazioni sulla storia dei veicoli, basato su un campione di clienti italiani. La fonte ufficiale, l’Automobile Club Italiano, conferma questi numeri, evidenziando una diffusione significativa di veicoli potenzialmente problematici nella regione.
Secondo il report Carfax, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, realizzato su un campione di clienti italiani, si stima che nella regione Abruzzo (fonte Aci) siano stati venduti oltre 35.600 veicoli potenzialmente con problemi, quindi con danni e, dunque, a.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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