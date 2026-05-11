Abodi | ‘Chi usa le Olimpiadi per interessi personali tradisce l’Italia

Il ministro dello sport ha dichiarato che chi sfrutta le Olimpiadi per interessi personali tradisce il Paese. Ha inoltre posto domande su chi siano i soggetti che stanno compromettendo l’immagine internazionale dell’Italia in occasione delle prossime Olimpiadi. Le sue parole si concentrano sulla responsabilità di chi agisce a scapito delle istituzioni e dell’immagine nazionale, senza entrare nel dettaglio di eventuali nomi o fatti specifici.

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