Abodi lancia il cuore dell’Italia oltre l’ostacolo | Olimpiadi estive? Un sogno che può diventare realtà… coi tempi giusti

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi afferma che il successo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è stato determinato dalla forte collaborazione tra enti pubblici e privati. La decisione di puntare sulla preparazione e sugli investimenti ha portato a miglioramenti concreti nelle infrastrutture. Abodi sottolinea che l’obiettivo ora è mantenere alta la motivazione e coinvolgere le nuove generazioni. La strada verso l’evento olimpico continua a richiedere impegno e coordinamento.

Mentre le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano al traguardo, il ministro per lo Sport Andrea Abodi traccia un bilancio entusiasta della manifestazione agonistica e, al contempo, proietta lo sguardo verso le sfide future dello sport italiano. E tra l'euforia per i successi azzurri e le riflessioni sulle grandi ambizioni, emerge un quadro complesso che lega la gloria agonistica alla gestione politica e diplomatica. Milano-Cortina, Abodi: «Da 30 e lode! Bello il tutto esaurito del pubblico». Il bronzo strappato da Andrea Giovannini nella mass start, che ha portato l'Italia alla trentesima medaglia, è stato il pretesto per un'esclamazione di soddisfazione del Ministro: «30.

