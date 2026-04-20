Manfredonia continua a farsi male Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali

Manfredonia si trova in una fase di tensione, con problemi che sembrano ripetersi e aggravarsi nel tempo. Le difficoltà sono legate a comportamenti che favoriscono interessi personali e gelosismi, ostacolando il progresso della città. La comunità si interroga sul futuro e su quale direzione dovrebbero prendere le politiche locali. La situazione attuale richiede una riflessione su come affrontare le criticità e definire un percorso di sviluppo.

Manfredonia continua a farsi male. "Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali" Finché continueranno a prevalere gelosismi, fazioni interne, interessi personali sopra il bene collettivo. non ci sarà futuro. Correnti “perfette” solo sulla carta, equilibri costruiti per bloccare e non per costruire, continue operazioni di disturbo: questo è il vero problema. Dopo le elezioni regionali, arriva l’ennesima batosta: nessuna rappresentanza, nessuna voce, nessun peso. E finché non cambierà mentalità, finché non si metterà davvero il bene della città davanti a tutto, continuerà a prendere schiaffi. uno dopo l’altro. La domanda è: vogliamo davvero iniziare a vincere, oppure ci va bene così.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia continua a farsi male. “Finchè continueranno a prevalere gelosismi ed interessi personali” Notizie correlate Leggi anche: Infortuni sul lavoro, l’Italia che continua a farsi male Attacco all’Iran, Katz: “I raid continueranno finché sarà necessario”Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che gli attacchi contro l’Iran “continueranno finché sarà necessario” e non si... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Manfredonia proiettata verso il futuro. MANFREDONIA ENERGAS Manfredonia, il comitato NO ENERGAS: Manfredonia non permetterà l’installazione del depositoLe associazioni e i comitati contrari all’opera, attivi da oltre 27 anni, hanno ribadito la loro posizione attraverso una nota ... statoquotidiano.it CIAMBOTTA FRESCHE Manfredonia, la musica della tradizione continua: al via la campagna per il 5×1000 alla Ciàmbotta FrèscheMANFREDONIA – Anche quest’anno torna l’appello alla cittadinanza per sostenere una delle realtà musicali più identitarie del territorio. L’associazione A Ciàmbotta Frèsche – APS Banda Caratteristica ... statoquotidiano.it