Abc Napoli nuove assunzioni | come miglioreranno i servizi al cittadino
ABC Napoli ha annunciato l’assunzione di sette nuovi addetti al front office, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi offerti ai cittadini. Questa decisione si inserisce nel processo di rafforzamento delle risorse dedicate all’assistenza, che mira a rendere più semplice e immediato l’accesso alle varie pratiche e servizi dell’ente. Le nuove assunzioni sono state ufficializzate di recente e fanno parte di un piano di potenziamento del servizio al pubblico.
Prosegue il percorso di rafforzamento e miglioramento dei servizi al cittadino intrapreso da ABC Napoli, che annuncia l’assunzione di 7 addetti commerciali al front office, una misura concreta volta a rendere più efficiente, accessibile e vicino all’utenza il sistema di assistenza. Le nuove.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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