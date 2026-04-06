Pollica il porto cambia volto | dodici nuove assunzioni e servizi digitali per la stagione turistica

Il Comune di Pollica ha annunciato interventi nel porto locale in vista della stagione turistica 2026, con l’intenzione di rafforzare i servizi destinati ai diportisti e migliorare la sicurezza. Sono previste dodici assunzioni temporanee di personale e l’introduzione di nuovi servizi digitali per facilitare le operazioni nel porto. Questi cambiamenti mirano a rendere più efficiente la gestione dell’area portuale e a offrire un’esperienza più moderna ai visitatori.

La Giunta comunale potenzia l'organico per gestire prenotazioni online e assistenza ai diportisti, garantendo presidio e vigilanza tutto l'anno Sicurezza, nuovi servizi digitali per i diportisti e potenziamento del personale. Il Comune di Pollica si prepara alla stagione turistica 2026 riorganizzando la gestione del proprio porto e varando un piano di assunzioni a tempo determinato. La Giunta ha approvato una delibera per indire in tempi rapidi una selezione pubblica volta all'assunzione di 12 figure professionali destinate all'area portuale. Nel dettaglio, il bando porterà all'assunzione a tempo pieno di 11 operatori di guardiania (4 con contratto semestrale e 7 con contratto trimestrale) e di una figura specializzata che avrà il compito di gestire il nuovo sistema informatico per la prenotazione dei posti barca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Qualità e nuove sfide, Lago di Garda pronto per la stagione turisticaOltre 200 protagonisti del settore si sono riuniti a Bardolino per l'Opening Season Party di Federalberghi. Nuovo volto per l’ufficio postale di Santa Sofia: più servizi digitali e comfortDurante tutta la durata dei lavori, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Civitella di Romagna, in viale Roma 32 Previsti...