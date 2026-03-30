Abbiamo speso milioni per queste case Ora ci sono stalattiti di cemento che cola | cosa sta succedendo

Un complesso di case popolari, costato circa 6,5 milioni di euro, presenta ora evidenti infiltrazioni di cemento che colano dalle strutture. I problemi si sono manifestati fin dall'inizio, analogamente a quanto accaduto di recente in altri edifici di nuova costruzione nella stessa zona. Le crepe e le perdite di cemento sono visibili e rappresentano un malfunzionamento evidente nelle costruzioni.

Vi porto dentro i "palazzi blu", consegnati appena 15 anni fa e che avrebbero dovuto essere all'avanguardia. E invece Per certi versi non sembra vero. Un blocco di case costate la bellezza di 6 milioni e mezzo di euro. Sessanta alloggi consegnati nel dicembre del 2012, ai tempi - di un già lanciatissimo verso Palazzo Chigi - Matteo Renzi sindaco. Case popolari da incubo: appena consegnate, fanno acqua da tutte le parti. Cosa abbiamo scoperto Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. Chi sono i tre arrestati Sette anni in fabbrica, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. L'intervista 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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