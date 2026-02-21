Dai tesori alle birre | visita e degustazione in abbazia a San Martino delle Scale

L’associazione ArcheOfficina ha portato visitatori alla scoperta dell’abbazia di San Martino delle Scale, dopo aver scoperto che un vecchio deposito di tesori nascosto nelle sue mura è stato trovato durante lavori di restauro. L’evento ha attirato appassionati di storia e birra artigianale, che hanno potuto esplorare gli ambienti antichi e assaggiare birre realizzate da Hora. La giornata si è conclusa con una degustazione che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale. In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora Benedicta insieme ai monaci.L'attività riprende l'antica vocazione dei monasteri benedettini di produrre le cosiddette "birre di Abbazia", pensate da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro.