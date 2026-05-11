ABB investe 100 milioni per un nuovo stabilimento a Dalmine | entro tre anni 200 posti di lavoro

Da bergamonews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento a Dalmine. L'obiettivo è di potenziare la produzione e supportare la trasformazione della rete elettrica. Entro tre anni, sono previsti circa 200 nuovi posti di lavoro legati a questa iniziativa. La realizzazione del progetto mira a consolidare la presenza industriale nella zona e a favorire lo sviluppo economico locale.

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Dalmine. Un investimento da 100 milioni di dollari per rafforzare la produzione industriale e accompagnare la trasformazione della rete elettrica. È il piano annunciato da ABB che nei prossimi tre anni realizzerà un nuovo stabilimento a Dalmine. Il progetto punta a potenziare la capacità produttiva nelle tecnologie di media tensione, nei quadri elettrici e nei componenti destinati alla distribuzione elettrica, oltre alle attività di service per interruttori di media e bassa tensione. Il nuovo sito sorgerà a poche centinaia di metri dall’attuale sede operativa, attiva dal 1979, confermando la volontà del gruppo di mantenere e rafforzare la propria presenza sul territorio bergamasco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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