ABB investe 100 milioni per un nuovo stabilimento a Dalmine | entro tre anni 200 posti di lavoro

Un'azienda ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento a Dalmine. L'obiettivo è di potenziare la produzione e supportare la trasformazione della rete elettrica. Entro tre anni, sono previsti circa 200 nuovi posti di lavoro legati a questa iniziativa. La realizzazione del progetto mira a consolidare la presenza industriale nella zona e a favorire lo sviluppo economico locale.

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