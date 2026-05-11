Abano Terme investe quasi 250mila euro nell' illuminazione dei parchi

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Abano Terme sono stati stanziati circa 250.000 euro per interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. I lavori riguardano undici parchi della città e alcune zone storiche, tra cui il Duomo e la piazza principale di Monterosso. L’obiettivo è migliorare l’illuminazione in queste aree, rendendole più visibili e sicure, attraverso un intervento che coinvolge diverse zone di interesse cittadino.

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Un investimento di quasi 250mila euro, destinati a ridisegnare e a migliorare l'illuminazione pubblica in undici parchi e in alcune aree simbolo della città, come il Duomo e la piazza della chiesa di Monterosso. È questo l'obiettivo del progetto di riqualificazione approvato dalla Giunta comunale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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