Abano Terme | 320.000 euro per il nuovo Polo dell’Infanzia a settembre

L’amministrazione di Abano Terme ha approvato uno stanziamento di 320.000 euro destinato al completamento del nuovo Polo dell’Infanzia situato nell’area dell’ex caserma Primo Roc. L’obiettivo è di rendere la struttura operativa entro settembre, permettendo l’accoglienza dei bambini nella nuova sede. La realizzazione di questo progetto coinvolge risorse pubbliche e si inserisce nelle iniziative di sviluppo del settore educativo nel territorio.

L’amministrazione di Abano Terme ha stanziato 320.000 euro per completare il nuovo Polo per l’Infanzia nell’area dell’ex caserma Primo Roc, garantendo che la struttura sia pronta per accogliere i bambini entro settembre. La decisione, approvata dal Consiglio comunale durante la seduta del 30 marzo 2026, prevede che la quasi totalità della somma, ovvero 276.000 euro, derivi da un finanziamento ottenuto presso il Ministero dell’Istruzione, mentre la quota rimanente sarà sostenuta direttamente dalle casse comunali. Investimenti mirati e gestione dei tempi per il servizio educativo. Il piano finanziario approvato mira a trasformare l’ex area militare in un centro educativo moderno, concentrando le risorse sul completamento degli arredi interni ed esterni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abano Terme: 320.000 euro per il nuovo Polo dell’Infanzia a settembre Notizie correlate Benessere su misura ad Abano Terme: le nuove proposte dell’Hotel Columbia TermeL’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari:... Abano Terme: 70.000€ per rilanciare la lettura tra i giovaniPer contrastare il calo delle competenze scolastiche durante la pausa estiva, l’amministrazione di Abano Terme ha stanziato un fondo di 70.