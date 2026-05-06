Abano Terme | quasi un milione per turismo e nuovi servizi all’infanzia

A Abano Terme sono stati stanziati quasi un milione di euro destinati allo sviluppo del settore turistico e a servizi dedicati ai bambini. I fondi serviranno a migliorare l’offerta ricettiva e a introdurre nuove strutture per l'infanzia. Il Comune ha annunciato interventi specifici per ridurre i rischi legati alle alluvioni e garantire la sicurezza delle abitazioni e delle attività locali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi fondi la vivibilità per le famiglie locali?. Quali misure adotterà il Comune per prevenire i rischi idraulici?. Come verranno utilizzati i soldi per proteggere l'economia dal rincaro energetico?. Chi beneficerà concretamente del potenziamento dei servizi per l'infanzia?.? In Breve 140 mila euro stanziati per coprire l'aumento dei costi delle utenze energetiche. 400 mila euro accantonati per il rinnovo del contratto nazionale Funzioni Locali. 200 mila euro destinati a centri estivi e servizi pre e post scuola. 125 mila euro per la pulizia dei fossati e prevenzione rischio idraulico. L’amministrazione di Abano Terme ha approvato una variazione di bilancio strategica che stanzia 650 mila euro per il turismo e 270 mila euro per il nuovo Polo dell’Infanzia Girotondo Roc.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abano Terme: quasi un milione per turismo e nuovi servizi all’infanzia Notizie correlate Leggi anche: Abano Terme: 320.000 euro per il nuovo Polo dell’Infanzia a settembre Abano Terme vara una variazione di bilancio strategica: investimenti per turismo, scuola e sicurezza idraulicaL’Amministrazione comunale di Abano Terme ha approvato una variazione di bilancio che, con prudenza finanziaria e coraggio negli investimenti,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una nuova casa per gli albergatori del bacino termale euganeo; Abano. Al Primo Roc la nuova casa delle associazioni; Incendio divora l'ex vivaio Garden, indagini a tutto campo. Non si esclude alcuna pista, ma il titolare non crede al dolo; Ad Abano ponte del 1 maggio da Sold Out. La maschera alle terme 2026: ad Abano Terme un weekend tra costumi, danze e lanterneSabato 9 e domenica 10 maggio Abano Terme si appresta a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile: La Maschera alle Terme, manifestazione che porterà nel cuore della citt ... padovaoggi.it Nasce la Ciclostorica delle Terme, l'appuntamento domenica 24 ad AbanoUn percorso di 46,5 chilometri alla scoperta del Bacino Termale, della città aponense e dei paesaggi ai piedi dei Colli Euganei. Il ritrovo è alle 8 di fronte a da Rinaldi Distribuzione, in via Pio X, ... padovaoggi.it Policlinico Abano | Abano Terme - facebook.com facebook