A1 Femminile il Plebiscito a Trieste per l' ultima sfida prima dei playoff
Le atlete del Centro Sportivo Plebiscito Padova si apprestano a disputare l'ultimo incontro della regular season di Serie A1 femminile, dopo tre settimane di pausa. La sfida, valida per il recupero della 16ª giornata, si terrà a Trieste contro la squadra locale, attualmente quarta nel campionato. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima dei playoff per le ragazze padovane, che tornano in vasca con l'obiettivo di chiudere al meglio la stagione regolare.
Ultimo appuntamento della regular season per le ragazze del Centro Sportivo Plebiscito Padova, che dopo tre settimane di pausa si preparano a tornare in acqua per il recupero della 16ª giornata della Serie A1 contro Pallanuoto Trieste, quarta forza del campionato. Il match è in programma martedì.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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