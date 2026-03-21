Pallanuoto femminile Serie A1 2026 | tutto facile per il Plebiscito nel posticipo della quattordicesima giornata

Nella quattordicesima giornata di Serie A1 femminile di pallanuoto, il Plebiscito ha vinto facilmente nel posticipo di oggi. Sono state disputate tre partite in totale, tutte in programma nel pomeriggio. La giornata si è concentrata sui recuperi di questa fase del campionato. I risultati delle partite hanno visto diverse squadre confrontarsi nel pomeriggio di oggi.

Tre le partite in programma oggi per il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. In scena i posticipi per quanto riguarda la 14ma giornata. Vittorie esterne per Cosenza in casa del Brizz e Bogliasco in casa del Locatelli Genova, mentre domina davanti al pubblico amico il Plebiscito Padova che batte 19-9 il Civitavecchia. 14ª giornata Martedì 17 marzo Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 17-18 dtr (13-13) Mercoledì 18 marzo SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 9-11 Sabato 21 marzo Brizz Nuoto-Smile Cosenza Pallanuoto 11-16 Plebiscito Padova-Nautilus Civitavecchia 19-9 Iren Tauride L. Locatelli Genova-AGN Energia Bogliasco 1951 8-16 Classifica... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: tutto facile per il Plebiscito nel posticipo della quattordicesima giornata Articoli correlati Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: si chiude la dodicesima giornata. Tutto facile per Roma e Orizzonte CataniaDopo le prime due partite che sono andate in scena sabato, si va a completare con i tre match delle compagini europee la dodicesima giornata della... Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: non sbagliano le prime della classe negli anticipi della tredicesima giornataTre anticipi per la tredicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile: in scena tutte le compagini che occupano le prime posizioni in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pallanuoto femminile Temi più discussi: Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: non sbagliano le prime della classe negli anticipi della tredicesima giornata; Pallanuoto Serie A1, il Rapallo in trasferta batte il Trieste ai rigori; Pallanuoto, serie A1 Femminile: il programma della quattordicesima giornata. I risultati; Pallanuoto SERIE A1 FEMMINILE – QUINTA GIORNATA DI RITORNO: TRIESTE TUTTO CUORE, IL RAPALLO VINCE AI RIGORI (17-18). Pallanuoto femminile, Serie A1, si gioca Sis Roma-Ekipe Orizzonte, Miceli: Siamo consapevoli dell’importanza dei punti in palioAppena 72 ore dopo il derby etneo vinto contro la Brizz Nuoto, per l’Ekipe Orizzonte è nuovamente tempo di prepararsi a scendere in campo. Domani, mercoledì 18 marzo, alle 14:00 le catanesi saranno in ... napolimagazine.com Pallanuoto femminile: Serie A1, Sis Roma-Ekipe Orizzonte 9-11Arriva un successo pesante per l’Ekipe Orizzonte nella supersfida in casa della Sis Roma, che permette alle catanesi di conquistare il primo posto solitario in classifica al termine dell’anticipo del ... napolimagazine.com Pallanuoto news Serie A2 femminile: Le nostre ragazze dopo la settimana di sosta della Serie A2 tornano a giocare domenica alle h 15:00 a Romano di Lombardia ospiti dell’Orobica distanziata di tre punti. Per Aquatica è importante rimanere nelle squ facebook