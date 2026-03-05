Volley femminile Scandicci è l’ultima semifinalista dei play-off! Bergamo liquidata in Serie A1

Scandicci si è qualificata come ultima semifinalista dei play-off della Serie A1 di pallavolo femminile, dopo aver battuto Bergamo in gara-2 con un risultato di 3-0 (20-25, 17-25, 20-25). La serie si è conclusa con una vittoria complessiva di 2-0 per la squadra toscana. Ora, Scandicci affronterà Milano nelle semifinali, mentre Conegliano e Novara si sfideranno dall’altro lato del tabellone.

Si chiudono i quarti di finale play-off della Serie A1 di volley femminile: Scandicci passa a Bergamo in gara-2 per 0-3 (20-25, 17-25, 20-25), chiude la serie sul 2-0, ed affronterà Milano nel penultimo atto, mentre dall’altro lato del tabellone si sfideranno Conegliano e Novara. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 16-16, al quale si giunge praticamente senza break e con le due compagini sempre fianco a fianco. Scandicci spacca il parziale con 3 punti di fila che valgono il 16-19, trovando poi anche il +4 sul 18-22. Bergamo non ha più la forza di ricucire il gap e l’epilogo arriva sul 20-25 per le toscane. Nella seconda frazione la frattura tra le due compagini arriva molto prima: sul 4-4 le ospiti piazzano un break mortifero di 0-5 che le fa volare via sul 4-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

