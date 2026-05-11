A Villa Pineta KOS un Open day obesità gratuito per i modenesi
A Villa Pineta KOS si terrà un evento gratuito chiamato “Open day obesità” rivolto ai residenti modenesi. L’iniziativa si concentra sulla prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, offrendo ai partecipanti la possibilità di ricevere consulti medici e nutrizionali senza costi. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione su questo tema, con molte opportunità di approfondimento e assistenza immediata.
Un evento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, con la possibilità di effettuare consulti medici e nutrizionali gratuiti. Conto alla rovescia per l'Open-Day "Obesità" organizzato per venerdì 15 maggio nell'ambulatorio di Villa Pineta KOS, in Via Scaglia Est.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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