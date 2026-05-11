A Villa Pineta KOS un Open day obesità gratuito per i modenesi

A Villa Pineta KOS si terrà un evento gratuito chiamato “Open day obesità” rivolto ai residenti modenesi. L’iniziativa si concentra sulla prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, offrendo ai partecipanti la possibilità di ricevere consulti medici e nutrizionali senza costi. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione su questo tema, con molte opportunità di approfondimento e assistenza immediata.

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