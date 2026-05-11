A Villa Pineta KOS un Open day obesità gratuito per i modenesi

Da modenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Pineta KOS si terrà un evento gratuito chiamato “Open day obesità” rivolto ai residenti modenesi. L’iniziativa si concentra sulla prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, offrendo ai partecipanti la possibilità di ricevere consulti medici e nutrizionali senza costi. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione su questo tema, con molte opportunità di approfondimento e assistenza immediata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un evento di sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, con la possibilità di effettuare consulti medici e nutrizionali gratuiti. Conto alla rovescia per l'Open-Day "Obesità" organizzato per venerdì 15 maggio nell'ambulatorio di Villa Pineta KOS, in Via Scaglia Est.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

SUP a Pentimele: l’Open Day gratuito per ragazzi con autismo? Cosa scoprirai Come può il SUP aiutare i ragazzi con autismo a socializzare? Chi sono le tre realtà locali che hanno creato questo progetto? Dove...

Reni a rischio: open day gratuito ad Acireale per prevenireDomani, 12 marzo 2026, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Ospedale di Acireale aprirà le porte per un open day dedicato alla Giornata...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web