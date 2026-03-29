Lunedì, l’edificio scolastico “Prezzolini” di via Mazzini a Vietri sul Mare sarà riconsegnato alla comunità scolastica, segnando la ripresa delle attività didattiche dopo un periodo di chiusura. La riapertura consentirà agli studenti e al personale di tornare a frequentare le lezioni regolarmente. L’istituto tornerà operativo e pronto ad accogliere gli studenti per le lezioni quotidiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di lunedì l’ edificio “Prezzolini” in via Mazzini di Vietri sul Mare verrà riconsegnato alla comunità scolastica per la riapertura e la regolare ripresa delle attività didattiche. Sono, infatti, conclusi i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e il recupero delle parti interessate da fenomeni di dissesto non strutturale, riportando l’edificio alle condizioni precedenti al verificarsi di tali episodi. Gli interventi sono stati condotti in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici scolastici e gestione dei rischi connessi agli elementi non strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vietri sul Mare, torna alla comunità scolastica l’istituto “Prezzolini” di via Mazzini

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