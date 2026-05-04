A Milano, nel mese di maggio, le Terme De Monte propongono un programma che combina momenti di benessere, rituali termali, performance artistiche e sperimentazioni legate ai linguaggi contemporanei. La programmazione si sviluppa attraverso eventi e attività pensate per coinvolgere i visitatori in un percorso che unisce tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza diversificata e articolata. La proposta mira a integrare pratiche termali con esperienze culturali e artistiche di attualità.

Nel panorama degli eventi milanesi dedicati al benessere, per il mese di maggio Terme De Monte presenta una programmazione articolata capace di intrecciare ritualità termale, sperimentazione e nuovi linguaggi contemporanei. Il concetto di wellness si allontana sempre più da una dimensione esclusivamente privata per consolidarsi come esperienza condivisa, spazio culturale e occasione di relazione. A segnare uno dei momenti più significativi del mese il debutto italiano del Longevity Rave (22 maggio), un format internazionale che unisce musica, movimento e ricerca scientifica applicata alla qualità della vita e che introduce un linguaggio inedito nel racconto del benessere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terme de Montel Milano: a maggio un palinsesto tra benessere, ritualità e nuovi linguaggi contemporanei

Terme De Montel Milano: un'oasi di benessere e relax nel cuore della città

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