Sguardi contemporanei e omaggi ai maestri | il viaggio barocco della Galleria del Monte

La mostra “Barocco. Incanto e Ragione” prosegue a Forlì, portando in esposizione opere che interpretano il barocco attraverso sguardi moderni e omaggi ai grandi maestri del passato. La rassegna è organizzata dal circolo Acli Lamberto Valli Aps, che coinvolge diverse realtà culturali della zona. La mostra si inserisce in un progetto più ampio di collaborazione tra istituzioni e associazioni locali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale legato a questo periodo.

La rassegna culturale “Barocco. Incanto e Ragione” prosegue il suo viaggio nel cuore di Forlì, consolidando una rete di collaborazione che vede il circolo Acli Lamberto Valli Aps capofila di un progetto ambizioso. L’iniziativa gode del sostegno di ben ventiquattro realtà tra associazioni ed enti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate David Donatello, stasera i premi del cinema: è l’anno di outsider, maestri e nuovi sguardi femminili(Adnkronos) – Stasera, 6 maggio, in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Jazz, cinema e omaggi a grandi maestri: Crossroads torna in città con sette concertiAnche quest'anno, Crossroads torna a Fusignano: il festival di musica jazz che da ventisette anni attraversa l'Emilia-Romagna ha in calendario ben...